15 mahalle yolunda onarım ve stabilize çalışması yapıldı

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 değişik mahallede stabilize ve asfalt yama çalışması yaptı.

Havaların soğuduğu ve etrafını çeviren dağların beyaza büründüğü Hakkari’de belediye hizmetleri dur durmak bilmiyor. Yağmur suyu kanaları ve ızgaraları, içme suyu arızaları, çamurdan geçilmeyen yolları stabilize yapılması, çukurlu yollara yama asfalt yapılması, dere yataklarının çöplerden temizlenmesi gibi hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Hakkari’de yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kar yağışının beklendiği kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Hakkari Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kentin 15 değişik mahallesinde başlattığı stabilize ve asfalt yama çalışmaları ise devam ediyor. Dondurucu soğuk havaya rağmen mahallelerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri olası kar yağışına karşı ise tüm hazırlıklarını ise tamamladı.

HAKKARİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.