Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.



HAKKARİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.