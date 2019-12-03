Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle halı saha maçı yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kursu kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile TDP Şubenin polisleri halı saha maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta, TDP Şube ve ÇOGEP kurs öğretmen ve öğrencileri 11 berabere kaldı.

Polis ağabeyleriyle halı sahada futbol maçı oynamanın heyecanını yaşadıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan TDP polisine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:29

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