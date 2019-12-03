Yüksekova’da kar yağışı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının başlamasıyla İpekyolu Caddesi üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı.

Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri de, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için mesai yaptı.

HAKKARİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.