Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğünün katılımlarıyla Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında engelli öğrencilerle bir araya gelindi. Burada öğrencilerle çeşitli oyunlar oynanırken, polisler tarafından hediyeler verildi.

Etkinlik bitiminde öğrencilerle birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün valilik hizmet binasında bulunan Kanka Polis mağazasına geçerek çeşitli kıyafetler hediye edildi.

Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar, polis ağabeylerine teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

HAKKARİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.