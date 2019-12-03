Başkan Er’den engellilere ziyaret

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin’i makamında ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, federasyon olarak her zaman engellilerin yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Er, engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Dernek Başkanı Mesut Keskin ise, bu anlamlı günlerinde yanlarında olan Federasyon Başkanı Abdurrahman Er ve heyetine yapmış oldukları ziyaret için memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.

HAKKARİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:29

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