Hakkari’de silah kazası: 1 asker şehit

Hem sağanak hem kar!

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Hakkari’de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “HakkâriÇukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan jandarma personelimiz, Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:29

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