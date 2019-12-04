Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Oğul köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri okula taşıyan ve içinde ailelerin de bulunduğu öğrenci servisi, belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlanarak yüksek gelirim elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü C.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.

Kazayı öğrenen çok sayıda vatandaşın hastaneye akın etmesi ile birlikte çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

HAKKARİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.