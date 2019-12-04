Köy minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

HAKKARİ'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 10 öğrenci de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünün Dilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Köy sakinleri ile öğrencileri kent merkezine taşıyan minibüs, köyün çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan fırlayıp elektrik direğine çarpan Rahime Turan (57) öldü, Cemil Turan (55) ile 10 öğrenci ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Cemil Turan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından ölen 2 kişinin ve yaralanan öğrencilerin yakınları hastaneye akın etti.



HAKKARİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.