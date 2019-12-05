AK Parti’den kahve ikramı

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AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle vatandaşlara kahve ikram edildi.

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri kapsamında Bulvar Caddesi üzerinde stant kurarak vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi parti olarak 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulunduklarını söyledi.

Kahve ikram etkinliğine AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer de katılarak yolda geçen vatandaşlara kendi elleriyle kahve ikramında bulundular.

Başkan Gür, kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu hatırlatarak, “40 yıl hatırımız olsun istiyoruz. Soğuk kış günlerinde sıcak kahve ile hem ikramda bulunuyoruz hem de vatandaşlarımızla 17 yıldır kurduğumuz samimi diyalogumuzu devam ettiriyoruz” dedi.

HAKKARİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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