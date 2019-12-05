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Yüksekova Kadın Futbol Takımı liderliğe hazırlanıyor

İHA

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, soğuk havaya rağmen liderliğe hazırlanıyor.

Yüksekova Kadın Futbol Takımı liderliğe hazırlanıyor

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, soğuk havaya rağmen liderliğe hazırlanıyor.
İlçe tarihinde ilk defa Yüksekova Belediyespor bünyesinde 2017 yılında kurulan kadın futbol takımı, sergilediği performansla isminden söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak Kadınlar 3’ncü Ligine yükselen Yüksekova Kadın Futbol Takımı, 10 takım arasındaki yerini üst sıralarda koruyor. Lider takım ile 2 puan farkı olan Yüksekova ekibi, gözünü liderliğe dikti.
Şehir stadında maça hazırlanan yaşları 1625 arasında değişen kadınlar, etkili olan soğuk havaya rağmen azimle antrenmanlarını sürdürüyor. Futbolcular 4'erli, 5'erli ve 6'şarlı istasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Sezon başlandığından bu yana 3 maç oynadıklarını ifade eden teknik sorumlusu Metin Kandaş, “İki galibiyetimiz bir beraberliğimiz var. Toplamda 7 puanımız ve liderle aramızda sadece 2 puan fark kaldı. İlçemizin ilk kadın futbol takımı, 2017 tarihinde kuruldu. Yaklaşık 2,5 sene oldu ve 3. Lige yükseldik. Bu seneki amacımız daha farklı. İki yıllık süre zarfında futbolcularda büyük gelişmeler sağlandı. Bu gelişimlerle beraber bu sene grubumuzda 3 takım playoff maçlarına gidecek. Hedefimiz en azından ligi üst sıralarda tamamlayıp playoff maçlarına katılmaktır” dedi.
Kandaş, U17 Milli Takım için Van’da seçmeler yapıldığını da hatırlatarak, “Doğudaki illeri kapsayan bir seçmeydi. Bizde ilk defa milli takım seçmeleri için dört futbolcumuzu gönderdik. Yetenekli çocuklardı, umarım milli takım için mücadele edecek düzeye gelirler. İlk takımı kurduğumuzda 1213 kadın oyuncumuz vardı, zamanla sayı çoğalmaya başladı. Takımımız 3. Lige girince tabii kamuoyunun bakış açısı biraz daha olumlu şekilde gelişti. Şimdi seyirciler geliyor, futbolcularımızın aileleri maçı izlemeye geliyor. Tabi bu yeterli değil, kamuoyunun kadın futboluna yönelik biraz daha bu çalışmaları destekleyici ve en azından maçlarına gelmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kulüp tarafından oyunculara herhangi bir ücret verilmediğini de söyleyen Kandaş, “Çoğu oyuncumuz öğrenci, üniversiteye hazırlanan var, maddi durumu iyi olmayan futbolcularımız var. Maddi kaynağın olması hem olanların açısından çok büyük önem taşır hem bu şekilde ailelerini finanse etmiş olurlar. Beklentimiz, özellikle Yüksekova halkının bu konuda biraz duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.
Takım kaptanı Kübra Şen ise, Yüksekova Belediyespor Kulübü çatısı altında çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Engel tanımıyoruz. Kadın futbolunun görmüş olduğu üvey evlat muamelesini kırdık. Ligimiz başlamış oldu. Soğuk havaya aldırmadan hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HAKKARİ

05 Aralık 2019 Perşembe

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