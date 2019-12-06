Su arıza ekibi çalışmalarına devam ediyor

– Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan su arızalarını giderme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan su arızalarını giderme çalışmaları devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede başlatılan çalışmalar eş zamanlı olarak devam ederken, Bulak ve Gazi mahallelerindeki arızalar ekipler tarafından hummalı bir çalışma yürütülerek giderildi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle içme suyu şebeke hatlarında arızaların meydana geldiğini ifade eden belediye yetkilileri, çalışmaların sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yetkililer, ”İki ekibimizle birlikte programa aldığımız arızalara eş zamanlı müdahale ediyoruz. Bu çalışmalarımız arızaların tamamı giderilinceye kadar devam edecektir” dedi.

HAKKARİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:32

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