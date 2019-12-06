Yüksekova’da 2 adet EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 5 Aralık 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:32

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