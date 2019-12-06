Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinden muhteşem konser Hakkari'de Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri büyük ilgi gördü.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen düzenlenen konsere Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürülüğü Güzel Sanatlar Lisesi Korosu 2023 Eğitim Vizyonu öğretmenlerimizin moral, motivasyonlarının arttırılması adına Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri düzenlendiğini söyledi.

Çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler tarafından oluşan koro ve halk oyunları gösterileri geceye renk kattı. Düzenlenen konser öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü. Vali İdris Akbıyık, ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sahneye çıkarak öğretmenlere çiçek takdim edip kendilerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.

HAKKARİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.