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Emekli astsubay, Hakkari'deki köy okullarına kütüphane yaptırdı

DHA

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli astsubay Mustafa Yıldız (60), 30 yıl önce ayrıldığı Hakkari'nin Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki ortaokula kütüphane yaptırdı. Yıldız çocuklara, "Burada zorluklarla büyüdük. Tüm bu zorluklar nedeniyle sizler için böyle bir proje başlattım" dedi.

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli astsubay Mustafa Yıldız (60), 30 yıl önce ayrıldığı Hakkari'nin Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki ortaokula kütüphane yaptırdı. Yıldız çocuklara, "Burada zorluklarla büyüdük. Tüm bu zorluklar nedeniyle sizler için böyle bir proje başlattım" dedi.
Hakkari merkeze bağlı Sarıtaş köyünden 30 yıl önce ayrılarak İzmir'e yerleşen emekli astsubay Yıldız, doğup büyüdüğü köyüne vefa borcunu ödemek için, harekete geçti. Geçen yıl köydeki Yusuf Kızılbuğa ilk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 238 öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ile ana okul öğrencilerine oyuncak ve okula 2 projeksiyon cihazı hediye eden Yıldız, bu kez de, 'Her köye bir kütüphane' projesi için kolları sıvadı. Yıldız, doğup büyüdüğü Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki okula kütüphane yapmaya karar verdi.
Yıldız, köy okullarında okuyan öğrenciler, kitap okusun diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir'deki bazı özel firmalardan destek istedi. Başkan Tunç Soyer, kendi maaşından bağışta bulundu. Soyer´in verdiği destekle Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula modern kütüphane yaptırıldı.
Kütüphaneleri açılışı için Bağışlı ve Sarıtaş köylerine gelen Yıldız, köy muhtarları, vatandaş ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 3 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanelerin duvarlarına asılması için aralarında Hakkarili bir şehidin de bulunduğu Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yer aldığı tabloyu, okul yöneticilerine hediye eden Yıldız, vatan için canlarını feda eden Çanakkale şehitlerinin ülkedeki halkların birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşaması için verdikleri mücadeleyi öğrencilere anlattı.
BU YÖREYE KARŞI BİR VEFA BORCUM VAR
1965 yılında Hakkari'de Yatılı Bölge Okulu'nda okurken çektiği zorlukları anlatan Yıldız, o dönemde lastik ayakkabı ile okula gittiğini ve kitap okumanın ne olduğunu bilmediğini anlattı. Yıldız, "Yatılı okula giderken de eğitim göreceğiz diye gitmedik. Giysi ve ayakkabı versinler düşüncesiyle gitmiştik. Çünkü o dönem, köyde bir çift ayakkabıyı doğru düzgün bulamıyorduk. Burada zorluklarla büyüdük. Babam bana 5 lira vermek için borç etmeye çalışırdı. Bazen babam bu parayı da bulamazdı. Bulamayınca da gelip üzgün üzgün otururdu. Bu köyde çoğu insanın bizim üzerimizde emekleri var. Dolayısıyla bu yöreye karşı vefa borcumuz var. Ben de bir profesör, bilim adamı olmak istiyordum. Çok iyi yerlere gelmek istiyordum. Ama imkanlarım yetmedi. Ancak Van'da bir öğretmen okulunu, ardından astsubay yüksekokulunu bitirdim. İleriki aşamalarda da iktisat fakültesini bitirdim. 2000 yılında astsubaylıktan emekli oldum. İzmir´e yerleştim. Bunu kendime hedef yaptım. Dedim ki; madem ben okuyamadım, ama okuyanlara destek olacağım" dedi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 3 MAAŞINI BAĞIŞLADI
Proje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okulları tercih ettiğini söyleyen Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mahallemizi ziyaret ederken tanıştık ve bana memleketine ne yapabiliriz dedi. Ben de kitap ve kütüphane sıkıntısını kendisine ilettim ve bu konuda destek istedim. Sağ olsun kendisi, çocuklarımız için 3 maaşını hibe etti. O paralarla Hakkari'nin Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula kütüphane yaptım. Kitap için de büyük destekleri oldu. Her iki kütüphanemizde şu an 3 bine yakın kitap var. Daha da göndereceğiz. Proje ile Hakkari'deki köy okullarına imkanlarımız dahilinde kütüphane yapmaya devam edeceğiz. Hedefimde bu kütüphanelerin teknolojik kütüphanelerle bağlantıları var. Şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'da bu teknolojik kütüphaneler var. Buralarda teknolojik ağ kurulmuş. İnternette bütün kitaplara bulma imkanı var. Orada biz şifre alacağız. Her kütüphaneye 20'şer tablet vereceğiz. Bununla öğrencilerimiz istediği her kaynağı bulabilir. Bu projeyi de Hakkari'de hayata geçirmek için çabalayacağım" diye konuştu.
Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fevzi Demir, desteklerinden dolayı Yıldız'a plaket takdim etti. Köy muhtarları ve öğrenciler de Yıldız'a teşekkür etti. 
İzmir'de 30 federasyonun içinde yer aldığı İzmir Konfedarasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Yıldız, konfederasyonun desteğiyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Kız Meslek ve Sabri Özel Anadolu liselerinde okuyan 30 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.

HAKKARİ

10 Aralık 2019 Salı

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