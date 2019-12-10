Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GA 0030 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

HAKKARİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

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