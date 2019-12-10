Güvenlik korucularından ‘Barış Pınarı’ kahramanlarına selam

Hakkari’nin Derecik ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesindeki 2400 rakımlı Balkaya Dağı Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik korucuları, Mehmetçikle yürüttüğü operasyonla terör örgütünün korkulu rüyası haline geldi. Kar kış demeden elleri tetikte vatan nöbeti tutan kahraman korucular, Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiği de unutmadı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği 2400 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Güvenlik Korucusu Yaşar Akın, vatan nöbetini tutmanın onur ve gururunu yaşadığını belirterek, “Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Güvenlik korucuları olarak burada Mehmetçiklerimizle beraber ülkemizin huzuru ve refahı için gece gündüz demeden teröristlere karşı mücadele veriyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve tüm kuvvet komutanlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Güvenlik korucuları olarak Barış Pınarı ve Pençe harekatları kapsamında görev alan kahraman Mehmetçiklerimize selam gönderiyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

HAKKARİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

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