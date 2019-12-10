Vali Akbıyık'tan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine inşa edilen, temel hak ve özgürlüklerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eder. Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir. Zaten bizim inancımızda, kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır ve tarihimiz insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen dünyanın her köşesinde iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca dertli insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" dedi.

HAKKARİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

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AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

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