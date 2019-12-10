Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri

VanHakkariAğrı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından dijital dönüşümün geldiği noktayla yeni yayınlanan 509 Nolu tebliğin getirdiği yeni zorunluluklarla ilgili seminer düzenlendi.

TÜRMOB Eğitmeni Serhat Özdemir’in sunumuyla Hakkari Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Emre, mali müşavirler, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle esnafların katılımıyla edijital mevzuat uygulamaları olan efatura, eirsaliye, esmm, edefterler ve earşiv sisteminin 1 Ocak 2020 yılı itibariyle fiilen hayata geçeceğinden dolayı seminer verildi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminerde, dijital dönüşümün geldiği nokta ile yeni yayınlanan 509 Nolu tebliğin getirdiği yeni zorunluluklar, işleyiş süreçleri, mevzuatlar, dijital dönüşümün nereye gittiği ile ilgili olarak mükellefler ve mali müşavirlere sağladığı avantajlar ele alındı.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, dijital mevzuatın 2020 yılı Ocak ayından itibaren hayata geçmesiyle esnafa, mali müşavirlere ve çalışanlarına çok önemli sorumluluk düştüğünü belirtti.

Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin de, Türkiye’de artık edönüşüm mevzuatın uygulamasının zorluklarına değindi.

HAKKARİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

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