Kar altında su arızası çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, lapa lapa kar yağışı altında meydana gelen içme suyu arızalarını gidermek için seferber oldu.

Hakkari Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarındaki su arazlarını gidermek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kar yağışı altında su arızası çalışması sürdüren ekipler, dondurucu havalara ise aldırış etmiyor. Hakkari Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların susuz kalmaması için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtiler.

Ekiplerin kar altıda çalıştığını gören vatandaşlar ise, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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