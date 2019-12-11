Hakkari-Çukurca karayoluna kaya düştü

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HakkariÇukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, HakkariÇukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi.

HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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