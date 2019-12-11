Hakkari-Çukurca karayoluna kaya düştü

HakkariÇukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.
Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, HakkariÇukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi.
HAKKARİ
11 Aralık 2019 Çarşamba
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