Şemdinli'de ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’ açıldı

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin arttırılması amacıyla ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’ açıldı.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Atatürk Ortaokulunda açılan görsel sanatlar atölyesi; öğrencilerin düşüncelerini ve hayal dünyalarını yansıtabilmeleri ve ortaya kendi eserlerini çıkarabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Atölyede her öğrenci için katlanabilen resim masaları, model sehpalar ve öğrencilerin ürünlerini sergileyebileceği panolar yer alıyor. Görsel sanatlar atölyesinin açılışına Kaymakam Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan katıldı. Açılışın ardından atölyede yapılan resimleri inceleyen Kaymakam Güven ve beraberindekiler, okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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