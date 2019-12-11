Arkadaşının yerine sınava giren kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ'de, arkadaşının yerine ehliyet sınavına giren kişi, polis tarafından yakalandı.

Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Elektronik Ehliyet Sınav Merkezi'ndeki sınava, arkadaşının yerine giren kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan arandığı belirlendi.



HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.