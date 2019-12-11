– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havada ısınmak için bir iş yerine sığınan kedi, çalışanların maskotu haline geldi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde, insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri, soğuktan kaçan bir kedinin mekanı oldu. Bir hafta önce soğuk hava nedeniyle iş yerine sığınan kedi, çalışanların yakın ilgisiyle karşılaştı. Çalışanlar işlerini yaparken kedi de iş yerinde gönlünce dolaşıyor, bilgisayarın üstüne oturuyor, sıcak ortamın keyfini çıkarıyor.

Kedinin tüm yaramazlıklarına rağmen işlerini yapmaya devam eden çalışanlar, hayvanı mama ile beslemeyi de ihmal etmiyor. İş yeri çalışanlarından İhsan Tüner, havaların soğumasıyla beraber hayvanların sıcak yer aramaya başladığını belirterek, “Bizim de bir kediciğimiz var. Sıcak bir yer buldu. Biz de sahip çıkmaya başladık. Müşterilerimizin de ilgi odağı olmaya başladı. Biz işimizle uğraşırken, kendisi dükkanın içerisinde geziyor, sandalyelerin üstüne çıkıyor. Biz de kendisine sahip çıkarak mama ve suyunu veriyoruz. Masaların üstüne çıkarken onu rahatsız etmiyoruz. İnsanlar hayvanlara sahip çıkmalı. Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim. Burada kaldığı sürece biz de onu sevmeye devam edeceğiz” dedi.

HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.