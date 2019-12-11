Okullarda çalışan işçilere İSG eğitimi

– Hakkari’de Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında okullarda görev yapan 123 İŞKUR personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim semineri verildi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ve TYP çalışanları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında işe giren personellerin, okul ve kurumlarında daha sağlıklı çalışmaları için bu kursu tertip ettiklerini ifade ederek, “Aramıza katılan bütün arkadaşlarımızdan, disiplinli ve gayretli bir çalışma bekliyoruz. Gönül isterdi ki burada olan bütün İŞKUR personelimize imkân sağlayalım ve sürekli çalıştıralım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen seminerde; iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, çalışma düzeni ve şartları ile uyulması gereken kurallar gibi konular ele alındı. Toplantı, çalışanların dilek ve temennileriyle son buldu.

HAKKARİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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