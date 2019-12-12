Hakkari belediyesinden stabilize yol çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin değişik mahallelerde yol dolgusu ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi yaz aylarında tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen ve araçların giriş yapmaktan zorlandığı ara yollar, belediye ekipleri tarafından dolgu yapıldıktan sonra stabilize malzemesi serilme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kentin değişik mahallelerinde içme suyu arızaları, çevre temizliği, yağmur suyu ızgaralarını değiştirme gibi birçok çalışma yürüten belediye ekiplerinin hizmetlerin aksamaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sümbül Mahallesi otogar altı, Bulak mahallesi Çetin Cami yanında araçların geçmekten zorlandığı yollara stabilize malzemesi seren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin değişik mahallerdeki çalışmaları ise kademeli olarak sürdürüyor.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, çamurdan geçilmeyen yollara stabilize serilerek kademeli olarak yapılacağını belirtti.

HAKKARİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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