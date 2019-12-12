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Şemdinli’de su samuru görüntülendi

İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendi

Şemdinli’de su samuru görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendi
Nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi. Ailesiyle gezmeye çıkan Yayla köyü nüfusuna kayıtlı Cihat Kılınç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) ‘nesli tehdide yakın’ kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Su samurunun bir süre kenarda bekleyerek etrafına baktığını dile getiren Kılınç, daha sonra suya atlayarak gözlerden kaybolduğunu söyledi.

HAKKARİ

12 Aralık 2019 Perşembe

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