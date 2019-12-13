Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı

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HAKKARİ'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 8 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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