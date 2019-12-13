Hakkari’de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

– Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hakkari merkezde 8 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 11 köy ve 27 mezra olmak üzere 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

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İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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