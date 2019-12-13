Yüksekova’da kar yağışı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova ilçesinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

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