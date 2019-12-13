Hakkari’de karla mücadele çalışması

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Hakkari Belediyesi sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışması başlattı.

19 köy ve 40 mezra yolunun kapandığı Hakkari’de, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve kar kalınlığının 35 santimetreyi bulduğu Hakkari’de, sabahın ilk saatleriyle birlikte belediye karla mücadele ekibi harekete geçti. Kentin 15 değişik mahallesindeki yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

Kaldırımlar ve yayaların kullandığı ara sokaklar, belediye ekiplerince küreklerin yardımıyla kardan arındırıldı. Hakkari Belediyesi ekiplerinin yaptığı karla mücadele çalışmasının tam not aldığını belirten vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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