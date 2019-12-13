Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

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Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

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AKŞAM 16:54

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