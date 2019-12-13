Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. Özellikle ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, iş çıkışı evlerine gitmekte olan vatandaşlar ise zorlandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri hazır beklerken Nurullah Yılmaz isimli vatandaş, ‘’Yüksekova'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla kar yağışı sürüyor. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecektir. Biz eve giderken bayağı zorlanıyoruz. Ama yine güzel Yüksekova’ya yakışır” dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

HAKKARİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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