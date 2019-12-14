Hakkari “Fam Tekstil” perakende satışlarına başladı

Hakkari’de 100 kişi kapasiteli “Fam Tekstil” fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk tayt çeşitleri toptan fiyatına perakende satışına başlandı.

Hakkari’nin Biçer Mahallesinde bulunan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tesislerinde iş adamı İsmail Çatal’a ait fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk iç çamaşırları, eşofman takımları, tişört, swit ve kapşonlu atletler toptan fiyatına perakende satışına başladı. Tekstil fabrikasında çalışan genç kadınlar tarafından üretilen ürünler fabrikanın mağaza bölümünde satışa sunuluyor. Kentte uzun yıllardır tekstil sektöründe çalışan iş adamı İsmail Çatal, her geçen gün işsizliğin arttığı Hakkari’de 100 kişi kapasiteli iki bölümden oluşan tekstil fabrikasında maalesef ekonomik şartlardan dolayı 6 kadın istihdam etmek zorunda kalıyorum. Hakkari’de 35 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Daha önce yine kentte 80 ila 90 eleman çalıştırmak kaydıyla birkaç tane İstanbul firmaları ile fason imalattı yapıyordum. Bölgenin sıkıntılarından ve krizlerden dolayı fason alamamamızdan ve fason gelmediği için problem yaşadık ve bunun neticesinden kendi iş yerimizde bazı elemanları çıkartmak zorunda kaldık” dedi.

Bu bölgede temel sorunlarından birinin ise işletme sermayesi sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Çatal, “İnşallah ileride bunu gidermeye çalışacağız. Şimdi ise Fam markası adıyla çamaşır üretmekteyiz. Çamaşırla beraber bay, bayan ve çocuk, tayt çeşitleri, eşofman takımları, çocuk eşofmanları, tişört, swit ve kapüşonlu atlet gibi ürünleri yapmaktayız. Toptan ve perakende satışlarımızı birkaç tane firmaya veriyoruz. Fakat şu anda kendi bünyemizde kendi atölyemizde perakende satışları da başlattık. Tüm vatandaşlarımızın cebine hitap eden fiyatlarla herkesi mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

HAKKARİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.