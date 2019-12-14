Müdür Aydın’dan hastane personeline teşekkür

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Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, trafik kazasında yaralanan polis memurlarına zamanında müdahale eden hastane personellerine teşekkür etti.

Hakkari’nin Merzan Mahallesi Sanayi Yolunda 11 Aralıkta özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 11 Aralık'ta yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memurlarına müdahale eden Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hakan Tezer'e ve hastane personeline teşekkür ziyaretinde bulunarak değişik hediyeler takdim etti.

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören polis memurlarını sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

HAKKARİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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