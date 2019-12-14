Başkan Pınar, mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) yönetim kurulu, Yüksekova’da görev yapan Mali Müşavir ve Muhasebecilerle geleneksel yılsonu toplantısında bir araya geldi.

Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleştirilen geleneksel yıl sonu yemeğine, YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, YÜTSO Meclis Başkanı İzzettin Metin, YÜTSO Genel Sekreter Saime Mengeş, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı. Düzenlenen yemek programında 2019'da yapılan faaliyetler hakkında bilgi verirken 2020 yılı için planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Başkan Pınar, üyeler ile daha yakın ilişki kuran Mali Müşavirler ve Muhasebeciler aracılığı ile üyelerin sıkıntılarını dinleyip, daha fazla nasıl hizmet edebilir konusunu değerlendirdiler.

Daha sonra yemeğin ardında çekilen toplu resimle son buldu.

HAKKARİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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