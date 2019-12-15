Yüksekova'da karla mücadele çalışması

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Günlerdir aralıklı etkili olan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik bölgesi tarafından bulunan yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için il özel idaresi ekipleri kar mücadele çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, çalışmalarından dolayı il özel idaresi ekibine teşekkür etti.

HAKKARİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.