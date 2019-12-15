Yüksekova'da karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması tüm hızıyla sürüyor.
Günlerdir aralıklı etkili olan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik bölgesi tarafından bulunan yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için il özel idaresi ekipleri kar mücadele çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor.
Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, çalışmalarından dolayı il özel idaresi ekibine teşekkür etti.
HAKKARİ
15 Aralık 2019 Pazar
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