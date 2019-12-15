Yüksekova’da yoğun sis İlçede görüş mesafesi 10 metreye düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekova’da yoğun sis İlçede görüş mesafesi 10 metreye düştü

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova’da yoğun sis İlçede görüş mesafesi 10 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Diğer yanda ise, günlerdir aralıklı yağan kar yağışının ardında ilçede soğuk hava etkili oluyor.

HAKKARİ

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de toprak damlı evde göçük
YEREL HABERLER Hakkari’de toprak damlı evde göçük
Yüksekova'da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova'da karla mücadele çalışması
Hakkari’de içme suyu çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de içme suyu çalışması
Başkan Pınar, mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pınar, mali müşavir ve muhasebecilerle bir ...
Müdür Aydın’dan hastane personeline teşekkür
YEREL HABERLER Müdür Aydın’dan hastane personeline teşekkür
Hakkari’de köy ve mezra yolları yeniden ulaşım açıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de köy ve mezra yolları yeniden ulaşım açıldı
Hakkari “Fam Tekstil” perakende satışlarına başladı
YEREL HABERLER Hakkari “Fam Tekstil” perakende satışlarına başladı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksekova’da yoğun kar yağışı
Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
Hakkari’de “Öncelikli Yaya Trafik” uygulaması
YEREL HABERLER Hakkari’de “Öncelikli Yaya Trafik” uygulaması
Hakkari'de 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklama
Hakkari’de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de karla mücadele çalışması
Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı
YEREL HABERLER Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yüksekova’da kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksekova’da kar yağışı
Hakkari’de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X