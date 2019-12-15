Komandolardan öğrencilere teşekkür

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görev yapan askerler, kendilerine mektup gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencileri tarafından Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görevli askerlere gönderilen mektuplara ilişkin Twitter hesabından teşekkür videosu paylaştı. Gönderilen mektupların ellerine ulaştığını ifade eden komandolar, "Antalya Serik Kızılören İlkokulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrenciler, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin buradan en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3. Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandılar.

Milli Savunma Bakanlığının “Sevgi ve şefkatin pınarı kahraman Mehmetçiğimize, minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerimize, onlara vatan sevgisi aşılayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” notuyla paylaştığı video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

HAKKARİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.