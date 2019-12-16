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Hakkari’de 2 günde 100 hayvan kısırlaştırıldı

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekipleri tarafından 2 günde yaklaşık 100 hayvan kısırlaştırıldı.

Hakkari’de 2 günde 100 hayvan kısırlaştırıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekipleri tarafından 2 günde yaklaşık 100 hayvan kısırlaştırıldı.
Veteriner ekipleri, kentin değişik noktalarında topladıkları başıboş sokak hayvanlarını büyük bir titizlikle uyuşturarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiler. Burada Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu, Tekniker Fatih Çiftçi, Van Büyükşehir Belediyesinden Veteriner Hekim Ömer Selkin ile Tatvan Belediyesi Veteriner Sağlık Teknikeri Ömer Atış tarafından 2 gün içinde 100’e yakın hayvan kısırlaştırıldı.
Kısırlaştırılan hayvanlar, veteriner ekipler tarafından tekrar getirildikleri noktalara geri bırakıldı. Kendine gelen hayvanların başını okşayan veteriner ekiplerinin bu güzel hareketleri ise kameraya yansıdı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Hakkari Belediyesi ile HAYTAP’ın ortaklaşa kentteki başıboş sokak hayvanlarını alıp kısırlaştırdıklarını ve aşılarını yaptırdıklarını söyledi. Kanar, “Kentin değişik noktalarında aldığımız hayvanları kliniğimizde kısırlaştırıp gerekli aşılarını yaptıktan sonra tekrar aldığımız noktalara geri bırakıyoruz. Çalışmalarımız iki gündür devam ediyor. Hedefimiz, 200250 köpeği alıp kısırlaştırmak. İki gün içinde 100’e yakın hayvanı kısırlaştırdık. Ortak çalışma için HAYTAP yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesinden gelen Veteriner Hekim Ömer Selkin ise, Doğu Anadolu Bölgesinde talep eden belediyelerle yardımlaşmak amacıyla sokak hayvanlarını kısırlaştırmak için yardım eli uzattıklarını belirtti. Selkin, “Hakkari Belediyesi de HAYTAP’a başvurdu. Biz çalışmalarımızı bu yönden değerlendirdik. Hayvan Hakları Federasyonu olarak hemen hemen tüm belediyeleri geziyoruz ve sokak hayvanlarının problemlerine değiniyoruz ve neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Hakkari’de de çok sayıda hayvanı kısırlaştırdık. Hakkari’de 3 gün buyunca burada neredeyse ildeki tüm hayvanları kısırlaştıracağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki durağımız Yüksekova ilçesi olacak. Güzel işleri HAYTAP ve belediye ile yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Tatvan Belediyesi Veteriner Sağlık Teknikeri Ömer Atış da, Tatvan Belediye Başkanının hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu ve talep geldiği her yere kendilerini gönderdiğini söyledi. Atış, “Bu bölge hepimizin bölgesidir. Halk sağlığına sahip çıkmamız lazım. Veteriner sağlığın olmadığı yerde halk sağlığından bahsetmek mümkün olmuyor. Hakkari Belediyesi veteriner ekipleri bu işi çok iyi yapıyor, biz de onlara destek olmaya geldik. Tecrübelerimizi paylaşmaya geldik” şeklinde konuştu.

HAKKARİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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