Hakkari´de 2 günde 100 hayvan kısırlaştırıldı  

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HAKKARİ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekipleri tarafından 2 günde yaklaşık 100 hayvan kısırlaştırıldı.

Kentin çeşitli noktalarından toplanan köpekler, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdildi. Köpekler, burada Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu, Tekniker Fatih Çiftçi, Van Büyükşehir Belediyesi'nden Veteriner Hekim Ömer Selkin ile Tatvan Belediyesi Veteriner Sağlık Teknikeri Ömer Atış tarafından kısarlaştırıldı. 2 gün içinde kısarlaştırılan yaklaşık 100 köpek, veteriner ekipleri tarafından tekrar getirildikleri noktalara bırakıldı.



HAKKARİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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