Yüksekova´da yoğun sis etkili oldu

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren yoğun sis özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.



HAKKARİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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