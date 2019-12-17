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Hakkari’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’ yapıldı

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Hakkari’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’ yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı” yapıldı.
Vali İdris Akbıyık başkanlığında valilik konferans salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, KAMER Vakfı Hakkari Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, Kadın Eğitim Destek MerkeziSivil Toplum Kuruluşu, İl Göç İdaresi Müdürü, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi, Kadın Konukevi yetkilileri katıldı.
Vali İdris Akbıyık, 20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla 81 ilde valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantılar yapıldığını söyledi. Vali Akbıyık, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 20202021 yılları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ ile valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılmıştır” dedi.
Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldığını ifade eden Vali Akbıyık, “İl ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ

17 Aralık 2019 Salı

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