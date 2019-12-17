Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsal alanında 1 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ve 3 adet RPG7 mühimmatı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ve mühimmat usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:17

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