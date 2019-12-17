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Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

DHA

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve 3  RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

HAKKARİ

17 Aralık 2019 Salı

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