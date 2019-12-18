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Kaymakam Doğramacı: "Gelin elbirliğiyle şehrimizi inşa edelim”

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'ya günde 40 bin ton su verildiğini ve normal şartlarda aylık getirisinin 3,54 milyon olması gerekirken 120 bin lira para tahsil edildiğini söyledi.

Kaymakam Doğramacı: "Gelin elbirliğiyle şehrimizi inşa edelim”

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'ya günde 40 bin ton su verildiğini ve normal şartlarda aylık getirisinin 3,54 milyon olması gerekirken 120 bin lira para tahsil edildiğini söyledi.
Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçede görev yapan ulusal ve yerel gazetecilerle makamında bir araya gelerek ‘Şehirleşme' konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksekova'da yapılacak olan çalışmalar, planlanan projeler ve söz konusu sorunlarla ilgili açıklamada bulunan Doğramacı, “Yüksekova ile ilgili birkaç değerlendirme yapmanın vakti geldi. Bizim Yüksekova'dan, Yüksekova'nın bizden tabii beklentileri var. Birincisi sorumluluk sahibi olmak, herkesin bulunduğu yer itibari ile sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Kendimi böyle profesyonel futbolcu ya da teknik direktör gibi hissediyorum. Hangi takıma gitsek o takımı şampiyon etme arzusu ile gidiyoruz. Mesleğimiz açısından bakarsak, gittiğimiz her şehirde, herkesin kendini daha mutlu olduğu bir şehir inşa etmek istiyoruz. Yüksekova'nın birçok alanda ciddi potansiyeli var. Ama bu potansiyel aktife dönüştürülmemiş. Yani aslında o potansiyelin de farkında olmayan bir Yüksekova'dan bahsediyoruz. Gelecek adına, gelin hep beraber Yüksekova'ya sahip çıkalım diyorum” dedi.

“Her alanda şehrimize sahip çıkmamız gerekiyor”
Yüksekova'da 100 bin kişi yaşadığını dile getiren Doğramacı, “Ama nüfusumuz 70 bin. Yüksekova'da 30 bin elektrik abonesi var, ama 10 bin su abonesi var. Bunlar ilçemizin kalkınmasında birer engeldir. Yüksekova'da günde 40 bin ton su veriliyor, bunun normal şartlar altında getirisi günde 120 ile 150 bin lira olması gerekirken, ayda 120 bin lira kasaya giriyorsa, sıkıntıdır. Belediye toplu taşıma yapıyor, toplu taşımada sizin 45 günde kaybınız 120 lira, bu şartlar altında hizmet sunabilmek hayaldir. Bu yüzden her alanda şehrimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şehre şehirliler sahip çıkabilir. O şehre kendini ait hissedenler sahip çıkabilir. Eskiyi konuşmayı bırakalım, Hazreti Mevlana'nın bir sözü var, ‘dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım' diyor. Bugün yeni şeyleri söyleme vakti aslında. Gelin hep beraber Yüksekova'ya sahip çıkalım diyoruz. Herkes su aboneliğini yapsın. En basit örneği ile kimse yere çöp atmasın. Bakış açımızı kendi evimiz gibi görerek oluşturmamız gerekiyor. Az önce bir hesaptan bahsettim, 40 bin ton sudan bahsettim. Yüksekova'ya getirisi normal şartlarda aylık 3,54 milyon olması gerekirken; ayda 120 bin lira para geliyorsa ve sizin sadece elektrik gideriniz 350400 bin liraysa, hizmet üretemezsiniz ve bu çok ciddi bir sıkıntı” ifadelerini kullandı.

“Meraları işgal etmeyin”
Meraların işgaliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Doğramacı, şöyle dedi:
“Bir diğer sorun ise daha önce belirttiğim gibi meralarımızın işgali. Meraları işgal ederek, kentleşme ve şehirleşme ile bir yere varamazsınız ki bunun maliyeti şehre daha çok oluyor. Meraları işgal etmeyin artık. Şehir içinde hizmet götüremediğimiz yerler var, bu da imkânsızlıklarımızdan dolayı. O yüzden herkesin sorumlu hareket etmesi gerekiyor. Gönül ister ki her yer çok güzel olsun. Bunu herkesten daha çok ben istiyorum, çünkü sorunsuz bir şehirde idarecilik yapmak kadar kolay bir şey olamaz. Şu an Yüksekova'da bizim bakış açımızı her açıdan değiştirmemiz gerekiyor. Allah rızası için bu altyapıya herkes gözü gibi baksın. Bu şehrin malıdır, birileri gidip içine çöp atmakla uğraşmasın. Eğer bir gün bunları yakalarsak çok ciddi de cezalandıracağız. Haklarında suç duyurusunda da bulunacağız ve bunu herkes bilsin. Biz güzel işler yapmak için buradayız. Gelin elbirliğiyle şehrimizi inşa edelim.”

HAKKARİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

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