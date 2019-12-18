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Vali Akbıyık, Balkan şampiyonunu altınla ödüllendirdi

İHA

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasına katılarak 35 kiloda birinci olan Birhat Düzen isimli sporcuyu makamında kabul ederek ödüllendirdi.
Vali Akbıyık, Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Koparan ve antrenörü Özgür Dalar ile birlikte kendisini ziyaret eden sporcuyu tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Bir süre sohbet ettiği öğrenciye başarılarının devamını dileyen Vali İdris Akbıyık, 26 Kasım1 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasına katılan Birhat Düzen’in 35 kiloda Balkan birincisi olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Sporcumuzu tebrik ediyoruz. Hakkâri’mizden hakikaten son zamanlarda birçok Türkiye birincileri, Avrupa birincileri ve dünya şampiyonları çıkıyor. İşte muay thai ve diğer spor dallarında olduğu gibi Wushu Kung Fu Şampiyonasında da sporcumuz Birhat Düzen 35 kiloda birinci oldu. Hakkâri’nin genç nüfusu hakikaten sporda özellikle yeteneklidir. Bizim yaklaşık 10 bin civarında sporcumuz var. Bunlardan bin 200’ün üzerinde lisanslı sporcu. Biz Hakkâri Valiliği ve Hakkâri Belediye Başkanı olarak çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Özellikle de tesis anlamında. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonucunda Hakkâri merkezinde, 4 ilçemizde ve 3 beldemizde en az iki tesis yapacağız inşallah. Bunların toplam bedeli 41 milyon 500 bin lira. Hakkârili her şeyin daha güzelini hak ediyor. Emniyet Müdürlüğümüzün Polis Gücü Spor Kulübü var, onların da binin üzerinde sporcusu var. Ayrıca Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden bayan futbol takımımız var. Engelli basketbol takımımız 3. Ligde mücadele ediyor. Yani Hakkârili spora ilgi duyuyor, sporu seviyor, teşvik ediyor, destekliyor. İnşallah hem amatör hem de profesyonel anlamda spor Hakkâri’de daha da yaygınlık kazanacak ve daha başarılı ve güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

HAKKARİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

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