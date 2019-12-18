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Federasyon Başkanı Er’den ABD’ye tepki

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunu şiddetle kınadı.

Federasyon Başkanı Er’den ABD’ye tepki

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunu şiddetle kınadı.
ABD’nin 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı büyük düşmanlıklar besleyen bir dizi yaptırım kararlarıyla yol yürümeye çalışan ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunu şiddetle kınadıklarını söyleyen Başkan Er, “Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunan Türk Akımı ile ‘KuzeyAkımı2’ projelerine uygulanmak istenen yaptırımlarla nasıl bir zarar vermeye çalıştıklarını, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunu kaldırıp adada ve bölgemizde barışın ve huzurun nasıl sekteye uğratılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, bölgesinde güçlü bir hukuk devletidir. Sürekli söylüyoruz ABD ekonomimize saldırıyor, yetmiyor terör örgütlerinin ülkemize saldırmaları yönünde her türlü desteği sağlıyor. Türkiye’nin her attığı adıma müttefikimiz olan ABD’nin her zaman sinsi bir şekilde karşı bir hamle oluşmaya çalışılan bir yol izlendiğini açık açık görmekteyiz. Türkiye’de yaşayan tüm milletimize sesleniyoruz. İç ve dış politikasıyla büyük bir ivme sağlayan ülkemize karşı, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sürekli her alanda zarar vermek için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını halk olarak çok iyi bilmekteyiz. On binlerce kilometre öteden gelip yanlış politikalarıyla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ve sınırlarımıza kadar dayanıp ülkemiz üzerinde de bazı unsurlarla tehdit oluşturmaya çalışan güya müttefikimiz diye güven verdiğimiz, sırtımızı dayadığımız ABD’nin aslında dost olmadığını, alınan son yaptırım kararlarıyla tescillenmiştir. Ekonomik krizler ve bazı yaptırım kararlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışan ABD’ye sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun almış oldukları yaptırım kararlarını şiddetle nefretle kınıyoruz. Ülkemizin çıkarları, huzur ve refahı için sonuna kadar hükümetimizin ve devletimizin yanındayız.
Sınırlarımızın dibine kadar gelip ülkemizi tehdit eden yaklaşımlarını ve planlarını da çok iyi biliyoruz. Doğu Akdeniz’de ne yapmak istediklerini de çok iyi biliyoruz. Bunu kabul etmemiz, müsamaha göstermemizi kimse beklemesin. Biz ülke olarak önümüze bakmalıyız. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve ekonomimizin büyümesi uğrunda gerekli adımları atarak ve ayrıca milletimizin güvenliğini artıracak her türlü savunma tedbirlerini alarak yürümeliyiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu haklarımıza birilerinin yaptırım tehditleriyle kenarda durmamızı, boyun eğmemizi kimse beklemesin. Birlik ve beraberlik içerisinde kimseye baş eğmeden ülkemizin geleceği için hareket eden hükümetimize sonuna kadar Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak tam destek verdiğimizi beyan ediyoruz” dedi.

HAKKARİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

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