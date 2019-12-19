Hakkari Belediyesinden 'şırıngalı çikolata' denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari Belediyesinden 'şırıngalı çikolata' denetimi

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'şırınga çikolata' ve benzeri ürünlerin denetimini yaptı.

Hakkari Belediyesinden 'şırıngalı çikolata' denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘şırınga çikolata’ ve benzeri ürünlerin denetimini yaptı.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açan 'şırınga çikolata' denen ürünün, okul kantinlerinde satılıp satılmadığını tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Okul kantinleri ve okul etrafında satış yapan market, büfe ve bakkallarda denetimlerde bulunan ekipler, özellikle 'şırınga çikolata' denen ürüne yönelik denetim yaptı. Ekipler; temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihine yönelik kontrollerde de bulundu.
Zabıta ekiplerinin sıkı denetim uyguladığının altını çizen Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “En değerli varlığımız olan çocuklarımızın hayatını tehdit eden, sağlığını bozan her türlü gıda ürününün satışına yönelik kontrol ve denetimler, Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince devam etmektedir. Başta okul kantinleri olmak üzere, her türlü gıda satışı yapılan işletmelerin sahiplerinden de gereken hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlemleri başlatacağız” denildi.

HAKKARİ

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova'da SYDV mütevelli heyet üyeliği seçimi
YEREL HABERLER Yüksekova'da SYDV mütevelli heyet üyeliği seçimi
Hakkari’de 2019 yılı TAMP masa başı tatbikatı
YEREL HABERLER Hakkari’de 2019 yılı TAMP masa başı tatbikatı
Federasyon Başkanı Er’den ABD’ye tepki
YEREL HABERLER Federasyon Başkanı Er’den ABD’ye tepki
Vali Akbıyık, Balkan şampiyonunu altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, Balkan şampiyonunu altınla ödüllendirdi
Kaymakam Doğramacı: "Gelin elbirliğiyle şehrimizi inşa edelim”
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı: "Gelin elbirliğiyle şehrimizi ...
Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti
YEREL HABERLER Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti
Kolej öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere destek
YEREL HABERLER Kolej öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere ...
Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele ...
Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de ‘Kadın Suçlarıyla Mücadele Ekibi’ kuruldu
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Kadın Suçlarıyla Mücadele Ekibi’ kuruldu
Hakkari’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Muhtarlardan kurumlara ziyaret
YEREL HABERLER Muhtarlardan kurumlara ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X