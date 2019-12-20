Kaymakam Öztürk’ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin boş zamanlarında faydalanması için hazırlanan kitap kafeler büyük ilgi görüyor. İlçe Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kitap kafeleri ziyaret ederek burada zaman geçiren öğrencilere üniversite hazırlık kitapları hediye etti.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettikler.

HAKKARİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:56

YATSI 18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.